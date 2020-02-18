شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كورونا.. حمو بيكا يتحدى قرار "الموسيقيين" .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى ردود فعل مطربى المهرجانات الشعبية على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعهم من الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية، حيث تحدى هؤلاء الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وهجومه عليهم وقراره بمنعهم من الغناء ورفضه انضمامهم لعضوية النقابة أيضًا، بطرح أغانى ومهرجانات شعبية بشكل متتالى خلال الساعات القليلة الماضية.

وفى تحدى واضح لقرار نقابة المهن الموسيقية، أعلن المطرب الشعبى حمو بيكا، عن طرح مهرجان جديد بعنوان "فيرس كورونا"، وقال فى تعليقه على بوستر الأغنية الذى نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "حرص من فيرس الكورونا.. قريبًا مهرجان فيرس كورونا.. غناء حمو بيكا وميسرة.. توزيع فيجو الدخلاوى.. كلمات الشاعر الفاجر.. جرافيك ومونتاج حمو الرايق.. سوشيال ميديا سامو الإرهابى".



حمو بيكا يطرح مهرجان فيرس كورونا

وعلى جانب آخر، علق حمو بيكا، على قرار النقابة بمنعهم من الغناء، بأن هذا القرار يمنع الفرحة عن الناس، وقال بيكا فى تعليق على فيديو لجمهور إحدى الحفلات بمدرجات استاد كرة قدم، والذى نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، "انتو عايزين تمنعوا فرحة الناس دى كلها ..رب الكون ميزنا بميزة".

وكان نقيب الموسيقيين هانى شاكر، قد أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات، بعدم التعامل مع مطربى المهرجانات، كما أصدرت النقابة بيانا جاء فيه إنه "فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـمستمعى الغريزة، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف".

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مهرجان فيرس كورونا

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

ويشار إلى أن الفنان رامى صبرى، كان قد وجه رسالة إلى الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، يطالبه فيها بعقد اجتماع مع مطربى المهرجانات لمناقشة أزمتهم والتوصل لحل ووضع ضوابط يلتزموا بها فى كتابة كلمات الأغانى التى يقدمونها للجمهور، بدلًا من منعهم من الغناء وقطع أرزاقهم.

وقال رامى صبرى، فى رسالته التى وجهها للفنان هانى شاكر، من خلال تدوينه عبر حسابه على "فيس بوك"، "أستاذ هانى شاكر الفنان الكبير القدوة ونقيبنا الغالى.. معلش حاول تقعد مع كل شباب المهرجانات دى فى اجتماع كبير وتحطلهم قواعد فى طريقه كلام الأغانى يمشوا عليها وتكون مكتوبة وموقعين عليها والإعلام كله يبقى شاهد عليها".