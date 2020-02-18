شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر البرنس: محمد رمضان صور فيديو كليب بالمحل دون استئذان والمنتج هددنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد ناصر البرنس تصوير الفنان محمد رمضان، فيديو كليب فى مطعمه الخاص دون الاستئذان منه، كما أشار إلى أن المنتج الخاص بالفنان هدده وطالبه بعدم الحديث عن تصوير الفيديو كليب، وذلك خلال زيارة محمد رمضان وفريق عمله للمطعم فى منطقة إمبابة أمس الاثنين.



محمد رمضان فى إمبابة

ومن جانبه، روى ناصر البرنس، تفاصيل الواقعة والحديث الذى دار بينه وبين المنتج الخاص بالفنان محمد رمضان، متوعدًا برفع دعوى قضائية حال طرح فيديو كليب به لقطات من تلك التى صورها أمام المطعم، قائلا فى مقطع فيديو نشره على "فيس بوك"، "كل سنة وأنتم طيبين عملائى الكرام وأهلى أهل إمبابة.. معلش أنا هزعجكوا دقيقتين بس.. دلوقتى أنا كنت في البيت وسمعت خبر إن النجم محمد رمضان جايلى المطعم.. فقولت طبعًا رحبوا بيه واعملوله ترابيزة فيها 20 فرا.. وببص على الكاميرات لقيت كاميرات رهيبة حوالى 7 أو 8 كاميرات موجودين.. فقولت هو فى إيه؟!.. يعنى أنا بعت واحد يصور وعندى كاميرات فى المطعم وقولت هصور".

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وأضاف "فجأة لقيت 7 أو 8 كاميرات في الفيديوهات اللى هتشوفوها معايا.. حاجة غريبة واستغربت وقولت في حاجة.. فكلمت المنتج بتاعه طارق نجارة، فبقوله أنتوا بتعملوا فيديو كليب يا أستاذ طارق أو بتعملوا حاجة لمسلسل البرنس الجديد.. فقالى متتكلمش في الموضوع عشان متزعلش منى.. إيه متزعلش منى أنت بتهددنى أنتوا بتيجوا تصوروا الناس بالعافية يعنى أو أنتم جايين تاخدوا المحل كده من غير ما تستأذنوا من صاحب المحل وصاحب البراند".

وتابع البرنس "فى نجوم كتير بتجيلى نجوم عريقة وبيصوروا وبنعمل معاهم فيديو وبنستأذنهم قبل ما نعمل مقدرش أعمل فيديو مع نجم قبل ما استأذنه عشان عيب أو لما أتصور معاه بستأذنه.. فدى أصول والبروتوكول الطبيعى اللى الناس ماشيه عليه".



ناصر البرنس

واستطرد: "لكن أنت تيجى براندى أو تيجى تعمل هنا فيديو كليب وتنزله لاء أنا هرفع دعوى قضائية ومن حقى وبلدى تجيبلى حقى ومش هسيب حقى.. هو النجم فوق دماغنا محمد رمضان فوق دماغنا وكل حاجة بس دا عمل ولا صداقة في العمل.. فأنا دلوقتى في فيديوهات وهوريهالكو وهو بيعمل فيديو كليب.. فيديوهات جيبتها من على الكاميرات اللى عندى في المحل 65 كاميرا".



محمد رمضان فى مطعم البرنس بإمبابة

وقال صاحب المطعم: "جيبت كله واتضح إنه هو فعلًا بيعمل فيديو كليب.. والمنتج بيهددنى وبيقولى أنت هتزعل منى ليه هتزعل منى أنت بتهددنى يعنى.. لامؤخذة يا نجم أنت متجيبش ناس تقعد تهدد في الناس ولا لاء.. أنت نجم وعالى أوى بس متهددش في الناس يعنى إنك تيجى تصور في الناس بالعافية.. وأهو معايا الفيديوهات وتعالوا نتفرج عليها".