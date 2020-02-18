شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا لهانى شاكر: " وقفتنا و سايب الملاهى الليلية بيحصل جواها كل حاجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا فى بث مباشر، عبر حسابه على فيس بوك مستنكرا فيه ما حدث الأيام الماضية من قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا، مشيرا إلى أن هانى شاكر منعهم من الغناء ولكن ترك الملاهى الليلية يحدث فيها كل شيء.

وقال حمو بيكا في الفيديو، " كلام يخص المهرجانات و اللى بيدور دلوقتى، عاملنا مهرجانات كتير و فرحنا ناس كتير ايه اللى حصل و الانقلاب اللى حصل أنا مش فاهم عاملنا ايه لكل ده، مهرجانات بتاعتنا بتشتغل في الوطن العربى كله مش مصر بس، كل مطرب كبير و احنا صغيرين كنا بنسمعه ومختلفناش ده بيقدم فن ايه ، النقابة بمناعتنا من جميع حفلتنا و شغلنا حاجة للناس اللى بتحبنا".

وتابع في حديثه، " نفترض أن خلاص القاعات بطلت تشغل مهرجانات بس أنت ما منعتش الملاهى الليلية و الكباريهات اللى فيها كل حاجة جوه بس أنتوا منعتوا شباب زى الورد بيكافح و بيأكل عيش ليه متضمنا ليكوا و توجهونا و اللى ميسمعش كلامكوا وقفوه، بس توقفونا كده عالطول ده اللى غلط، وقفتونا من الشارع و الافراح و القاعات بس احنا لينا محتوى على اليوتيوب و فيس بوك، هل هتمنعونا ده أكل عيش ناس كتير، أنا بيجيلى رسالة من شعب الأردن و السعودية استمروا في شغلكوا و باريس احنا بنحبكم استمروا ده بيفرحنى"، مختتم الفيديو قائلا:" انتظروا مهرجان فيرس كورونا ".

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وكان نقيب الموسيقيين قد بدأ التصدى لـ مطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

دوافع هانى شاكر التي كانت سببا في اصدار هذا القرار بحسب ما أكد بيان الموسيقيين، هو إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى باغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.