شكرا لقرائتكم خبر عن قصة زواج زكى فطين عبدالوهاب من سعاد حسنى وسبب اعتراض ليلى مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم، المخرج والفنان زكى فطين عبد الوهاب بعيد ميلاده، الذى عمل مع في بداية حياته كمساعد مخرج مع على بدرخان، كما عمل مساعد اخراج أيضا في العديد من أفلام المخرج الكبير يوسف شاهين، أبرزها فيلم "اليوم السادس"، كما عمل مديرا فى مواقع تصوير لبعض الأفلام الأمريكية التي تم تصويرها داخل مصر أبرزها "أقدار الحرب الدامية"، كما هو نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد ونجل المخرج الكبير فطين عبد الوهاب، وتزوج من الفنانة سعاد حسنى حين كان طالبا في اخر عام من معهد السينما وكانت هي نجمة كبيرة وقتها، وهو الزواج الذى اعترضت عليه والدته الفنانة ليلى مراد، وسرعان ما انفصلا بعد هذا الزواج.





وهو ما كشفه زكى فطين عبد الوهاب في العديد من اللقاءات التليفزيونية والحوارات الصحفية، بأنه فاجأ والدته الفنانة ليلى مراد بطلب الزواج من الفنانة سعاد حسنى، فاندهشت من هذا الطلب ورفضت بشدة ولكنها كانت تحب سعاد حسنى، وكان السبب فقط في اعتراضها بسبب فرق العمروكنت انا وقتها طالب وهى نجمة كبيرة.

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وأوضح زكى فطين عبد الوهاب، أنه تعرف على سعاد حسنى أثناء تدريبه بفترة معهد السينما على يد زوجها السابق المخرج على بدرخان في فيلم "أهل القمة"، والذى كانت تشارك في بطولته، وتقابلنا عدة مرات حتى قررنا الزواج، ولكنه لم يدم طويلة فقد انفصلنا بعد عدة أشهر.





زكى فطين عبد الوهاب شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، الفاجومى، سمارة، أهل كايرو، المواطن اكس، على كف عفريت، طرف ثالث، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين.