شكرا لقرائتكم خبر عن تضامنا مع مطربى المهرجانات.. دعوة لشرب "خمور وحشيش" أمام منزل هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الغضب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر، بعدم السماح لمطربى المهرجانات بإحياء الحفلات الغنائية فى المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات، لذلك دشن عدد من الرواد "إيفينت"، بعنوان "هننزل نشرب خمور وحشيش أمام بيت هاني شاكر" يوم 28 فبراير الجارى تضامنا مع مطربين المهرجانات بعد قرار منعهم من إحياء الحفلات الغنائية، ووصل عدد المتابعين على الإيفينت إلى أكثر من 15 ألفا.









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وكان نقيب الموسيقيين قد بدأ التصدى لـ مطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا، وتحذير المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

دوافع هانى شاكر التى كانت سببا فى إصدار هذا القرار بحسب ما أكد بيان الموسيقيين، هو أنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى باغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.