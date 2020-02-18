شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد رمضان يرد على إلغاء فقرته الغنائية بالسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثارت شائعات عديدة خلال الأيام الماضية حول إلغاء الفقرة الغنائية للفنان محمد رمضان فى حفل افتتاح مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، التى تقام فى دولة الإمارات، كما تعددت الشائعات حول أسباب إلغاء الفقرة الغنائية للأسطورة، والتى أعادها البعض بسبب الأزمة الأخيرة التى مر بها رمضان مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، والانتقادات التى وجهت له بعد سخريته من أزمة الطيار.

وبعد أن كشفت اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصرى، تفاصيل الاستعدادات لمباراة السوبر بين قطبى الكرة المصرية، موضحة السبب الحقيقى لإلغاء الفقرة الغنائية، نشر محمد رمضان، مقطع فيديو لمداخلة هاتفية أجراها سهيل العريفى رئيس اللجنة المنظمة، لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، وقال رمضان فى تعليقه على الفيديو: "كل الحُب والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعبًا.. تمنياتى بالنجاح والتوفيق لاتحاد كورة بلدى مصر.. وشركة بريزنتيشن.. تحيا مصر.. يوم موفق إن شاء الله.. الأهلى والزمالك".

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فيما كان قد كشف سهيل العريفى رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصرى، تفاصيل الاستعدادات لكأس السوبر المصرى، موضحاً أنها قائمة حسب الخطة الموضوعة مع الاتحاد المصرى، موضحاً أن فريقى الأهلى والزمالك وصلوا إلى الإمارات، الاثنين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الزمالك بدأ الحصة التدريبية الأولى، وسيبدأ الأهلى، الثلاثاء، لافتاً إلى أن هناك مباراة قبل المباراة بيوم، للاعبين القدامى، بحضور جماهيرى من رابطتى الأهلى والزمالك، واحتفالية للترحيب باللاعبين القدامى، بالإضافة إلى تقديم رسالة "لا للتعصب".

وأشار إلى أن التذاكر متوفرة، وهناك إقبال كبير، وانتهت تذاكر النادى الأهلى، ومتبقى تذاكر الزمالك، حيث الفريق كانت نتائجه ليست جيدة فى الدورى، ولكن بعد السوبر الإفريقى تشجعت الجماهير للحضور، حيث يتبقى 30% من تذاكر الزمالك.

وتابع: "قدمنا هدايا للجمهور الحاضر، 3 سيارات و100 آى باد، و100 هاتف، وسيكون هناك مهرجان من الخامسة عصرا وحتى التاسعة قبل المباراة"، وعن إلغاء فقرة محمد رمضان فى حفل الافتتاح، قال إنه سيتم الإعلان عن مغنى الحفل، الثلاثاء، مقدماً التحية للفنان محمد رمضان"، مضيفًا أن "المباريات يكون لها طبيعة محتلفة، فيكون الغناء 10 دقائق، وهى فترة قليلة فى حقه، وأن الشائعات التى تصدر غير صحيحة، وأننا تعودنا فى المباريات الكبيرة تصدر شائعات".