شكرا لقرائتكم خبر عن أيام زمان.. أغنية عمر كمال الجديدة تقترب من 300 ألف مشاهدة × 14 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطو المطرب الشعبى عمر كمال، خطواته الأولى نحو تحقيق نجاحًا جديدًا بعد أزمة نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر معه وزملائه المطربين الشعبيين، وإصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات الشعبية من الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية، حيث طرح نجم أغنية "بنت الجيران"، أغنية جديدة ليبدو الأمر وكأنه تحديًا لقرار النقابة، وأيضًا لإثبات قدرته أمام الوسط الفنى والجمهور على تقديم فن راقى بعيدًا عن الإسفاف.

عمر كمال، طرح قبل ساعات قليلة أغنيته الجديدة بعنوان "أيام زمان"، والتى حققت عدد مشاهدات اقترب من 300 ألف مشاهدة عبر قناته على يوتيوب، حيث حصدت الأغنية الجديدة خلال 14 ساعة فقط ما يزيد على 285 ألف مشاهدة، وهى الأغنية التى صورها داخل أحد الاستوديوهات.

وكان المطرب عمر كمال، كان قد عقب على قرارات الموسيقيين الصادرة ضده، قائلاً "بالأمس فوجئنا بقرار المنع شفهياً قبل انتقاله إلى الصيغة الرسمية اليوم.. وكان عندى فرح وأخرت الفرح والعريس كان منتظرنى فأخذت سيارتى وتوجهت للاعتذارللأسرة صاحبة الفرح ولم تمنعنى الشرطة لكن فوجئت اليوم بصدور القرار خطيًا".

وقال مطرب المهرجانات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى على شاشة العربية "الحدث "، عبر برنامج "القاهرة الآن"، مساء الاثنين، "أنا نقابى وعضو فى المهن الموسيقية ولذلك تمت مخاطبتى بخطاب رسمى، ولسه راجع من المنصورة وبقيت مطالب الآن أسدد مقدمات والشروط الجزائية للناس 30 ألف جنيه، ودى كارثة حرفياً لارتباطى بحفلات مثل حفلات التخرج فى طنطا.. والناس عاوزين فلوسهم وبيقولولى مالناش دعوة مشكلتك مع النقابة روح حلها، والنقابة على دماغنا وغلطنا وصلحنا اللفظ وقلنا مش هنعملها تانى.. أكيد ما ينفعش وقف الحال كفاية أن أعضاء الفرقة مش عارفين ياكلوا عيش دلوقتى والدنيا نايمة فى الشتاء".



أغنية عمر كمال الجديدة على يوتيوب

كما سبق وأعرب المطرب عمر كمال صاحب أغنية بنت الجيران، عن حزنه الشديد بعد قرار الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد قراره بمنع مطربى المهرجانات من العمل فى الأماكن السياحة وإقامة الحفلات، قائلا، "القرار ده دبحنا وبيتى اتخرب ومش عارف أعمل ايه".

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وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أنا مطرب نقابى حرام يتعمل معايا كده، احنا اعتذرنا على الألفاظ اللى كانت فى أغنية بنت الجيران، وعملنا بث مباشر لفيديو مدته 14 دقيقة أنا وحسن شاكوش، شرحنا فيه كل اللى حصل فى الاستاد، وعندنا استعداد نبوس دماغ أى حد بس عشان تسامحونا".



المطرب الشعبى عمر كمال

وتابع، "قرار أستاذ هانى شاكر دبحنى وبيتى اتخرب، أنا حصلت على دفعات تعاقد من حفلات وحاليا أصحابها كلمونى ومحتاجين يرجعوا كل الفلوس وبزيادة، ده غير ان أصحاب الحفلات بعد كده هيخافوا يتعاملوا معايا تانى خوف إن الحفلة تتلغى فجأة".

ووجه المطرب عمر كمال صاحب أغنية بنت الجيران، رسالة للفنان هانى شاكر بعد إصداره قرار وقف مطربى المهرجانات من العمل والغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات، قائلا، "دى أول غلطة ليا واعتذرت عليها تقوم تدبحنى، ده أنا ملحن لك أغنية أبويا، أنا عندى شغلى كله خسرته بسبب القرار ده ليه تقطع عيشى طيب، أنا بيتى حرفيًا اتخرب".

وكان نقيب الموسيقيين هانى شاكر، قد أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات، بعدم التعامل مع مطربى المهرجانات، كما أصدرت النقابة بيانا جاء فيه إنه "فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـمستمعى الغريزة، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف".

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد الفنان هانى شاكر أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم باستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.