شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة لـ"هانى شاكر"من رامى صبرى: "اقعد مع شباب المهرجانات وبلاش تقطع رزقهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان رامى صبرى، رسالة إلى الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، يطالبه فيها بعقد اجتماع مع مطربى المهرجانات لمناقشة أزمتهم والتوصل لحل ووضع ضوابط يلتزموا بها فى كتابة كلمات الأغانى التى يقدمونها للجمهور، بدلًا من منعهم من الغناء وقطع أرزاقهم.

وقال رامى صبرى، فى رسالته التى وجهها للفنان هانى شاكر، من خلال تدوينه عبر حسابه على "فيس بوك"، "أستاذ هانى شاكر الفنان الكبير القدوة ونقيبنا الغالى.. معلش حاول تقعد مع كل شباب المهرجانات دى فى اجتماع كبير وتحطلهم قواعد فى طريقه كلام الأغانى يمشوا عليها وتكون مكتوبة وموقعين عليها والإعلام كله يبقى شاهد عليها".





وأضاف "بس بلاش تمنعهم عشان رزقهم وأهلهم وكمان عشان فى جمهور كبيرمتابعهم.. وأنا عارف إنك إنسان طيب وفنان كبيروقدوة لينا كلنا طبعا وعايز تحافظ على الفن فى مصر وإحنا كلنا عايزين كده.. بس بلاش تقطعلهم رزقهم.. وربنا يكرمك دايمًا على فعل الخير يا حبيبى".

Advertisements

وكان نقيب الموسيقيين هانى شاكر، قد أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات، بعدم التعامل مع مطربى المهرجانات، كما أصدرت النقابة بيانا جاء فيه إنه "فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـمستمعى الغريزة، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف".

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد الفنان هانى شاكر أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم باستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.