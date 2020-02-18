شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى تجتمع بـ أحمد عز فى "هجمة مرتدة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة ماجدة زكى لقائمة أبطال مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل والذى انطلق تصويره الأيام الماضية، ويعد اللقاء الأول بين عز وماجدة فى عمل فنى، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف باهردويدار، إخراج أحمد علاء، ومن المتوقع أن تقدم ماجدة زكى شخصية جديدة ومحورية ضمن أحداث المسلسل، الذى يتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، وبدأت بالفعل زكى البروفات النهائية مع فريق العمل، تمهيداً لبدء تصوير دورها بالمسلسل.





انطلق تصوير المسلسل بمشاهد النجمة التونسية هند صبرى، ومن المقرر أن يبدأ باقى فريق الممثلين التصوير تباعاً، كما يصور أحمد عز بطل العمل دوره تزامناً مع عرض مسرحية "علا الدين".

ومن ناحية أخرى أوشكت ماجدة زكى الإنتهاء من تصوير دورها في مسلسلها الجديد "قوت القلوب"، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة، حيث تستمر أسرة المسلسل فى التصوير بكثافة تصل لـ17 ساعة يومياً من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل خلال شهر فبراير الجارى، حسب الخطة التى وضعتها الشركة المنتجة.

Advertisements

وبالتزامن مع تصوير المسلسل يجرى المخرج مجدى أبو عميرة عمليات المونتاج والمكساج للحلقات التى صورت، خاصة أن شركة سينرجى قررت عرضه خلال الفترة المقبلة، ولم يتم الإعلان عن القناة العارضة حتى الآن.

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهرالصايغ رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وآخرون، ونتمى المسلسل لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وتجسد الفنانة ماجدة زكى خلال الاحداث شخصية مدرسة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، حيث تظهر في أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية "كومبارس" بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل خلال الأحداث التي تدور فى إطار كوميدى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى.