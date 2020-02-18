مدحت العدل يعلق على اتهامه بمهاجمة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الكاتب الكبير مدحت العدل، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه لم يهاجم النادي الأهلي.

وكتب: "إلى الذين يتهمونني بالتعصب للزمالك، تويتر بالنسبة لي مساحتي الخاصة، والمفترض أنه لا يقرأ لي إلا من اختاروا متابعتي بمحض إرادتهم".

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وتابع: "أقول هنا ما يحلو لي وبكامل حريتي في كل شيء، فن ورياضة وسياسة، أما في التليفزيون فأنا أحسب كلامي بدقة ولَم أهاجم الأهلي أو غيره".

وكان "العدل" قد كتب أن هناك أحد المحبين لأحد الأندية العربية قام بشراء تذاكر مباراة الأهلى والزمالك في السوبر المصري، المقرر إقامتها الخميس المقبل بالإمارات، وأن جماهير الزمالك لا تجد تذاكر حضور المباراة.