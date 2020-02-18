تراند اليوم : بعد صورتها العارية.. ابنة أحمد الفيشاوي «راقصة»



بعد ان دأبت لينا أحمد الفيشاوي، على إثارة الجدل والتي كان آخرها بنشر صورة شبه عارية تمامًا، أثارت ضجة وغضب الجميع، قررت ابنة الفنان المصري الشهير، دخول مجال الرقص.

أعلنت ذلك "لينا" عبر تحديث معلوماتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، لتكتب أنها ممثلة ومغنية وراقصة وكاتبة.

في اشارة منها الى ان لديها النية في دخول مجال الرقص واحترافه.

كانت "لينا"، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، قد صدمت والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها.

كانت محكمة جنح الدقي قد عاقبت الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضا و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى المقامة من محاميها.

يذكر أن محكمة الأسرة بالخليفة عاقبت الفنان أحمد الفيشاوى فى وقت سابق بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا أحمد الفيشاوى لمدة سنة مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوى.





