تراند اليوم : راقصة شهيرة تقرر الاعتزال بعدما رأت الموت أثناء رقصها (فيديو)



أعلنت راقصة شهيرة، اعتزالها الرقص بشكل نهائي، بعد نجاتها من موت محقق أثناء أداء فقرة رقص داخل ملهى ليلي.

وتداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لراقصة العري المعروفة «جينيا سكاي»، تعلن اعتزالها أثناء تواجدها على سرير المرض داخل إحدى المستشفيات بعد تعرضها لإصابات خطيرة عقب سقوطها من على عمود مخصص للرقص الاستعراضي بحركات إباحية داخل احد النوادي الليلية.

وظهرت الراقصة وهي تسقط من علو لكنها حاولت التماسك ومواصلة الرقص بشكل غير طبيعي، إلا أنه تم نقلها إلى المستشفى بعدها وظهرت عليها آثار السقوط وتعرضها لإصابات.

وأفادت وسائل اعلام عالمية ان الراقصة قد اعتزلت رقص التعري وتودّ الإتجاه الى مهنة اخرى بعيدة عن أجوائها السابقة وهي "ناقدة طعام".

وكان الفيديو حظى بتداول واسع، وسط صدمة المتابعين من مواصلة الراقصة أداء فقرتها رغم سقوطها بشكل خطير.

— -سَ (@breezesaj) https://twitter.com/breezesaj/status/1229388282741612545?ref_src=twsrc%5Etfw