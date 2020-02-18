تراند اليوم : بعد تدوينة أثارت التكهنات حول طلاقها .. فنانة شهيرة تكشف ما حدث مع زوجها المطرب

خرجت فنانة شهيرة عن صمتها بعد أنباء طاردتها حول طلاقها من زوجها المطرب بمصر .

وكتبت الفنانة مي كساب تغريدة غامضة قالت فيها: أنا نفسي أقول حاجات كتير قوي قوي قوي جدًا خالص يعني بس للأسف محدش هيسمع .. السائد مظلم .. لطفك يارب .. أدينا بنحارب وبنعافر والأرزاق على الله.

وتوقع متابعون لمي كساب أن تكون تدويناتها تعني طلاقها من زوجها مطرب المهرجانات أوكا .

وعلقت "مي" على تلك الأنباء قائلة: ايه النباهة دي؟ .. ما شاء الله .. هل التويتة اللي كاتباها معناها كدا؟ .. ايه الذكاء الخارق دا؟ وأغنية ليا سنجل من كلام ولحن جوزي معناها كدا؟ .. ربنا يشفيكم.

