فيديو .. عمرو دياب يطرح ألبوم سهران كاملًا

طرح النجم الكبير عمرو دياب ألبوم سهران، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
ويضم ألبوم سهران على 16 أغنية، وهم:
1- جامدة بس: كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.
2- سهران: كلمات تامر حسين، وألحان عزيز شافعي، وتوزيع طارق مدكور.
3- هيعيش يفتكرني: كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع طارق مدكور.
4- مهرجان: كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي.
5- جميلة: كلمات شادي نور، وجنى دياب، وألحان بلال سرور، وجنى دياب، وتوزيع طارق مدكور.
6- بالضحكة دي: كلمات وألحان عزيز شافعي، وتوزيع أسامة الهندي.
7- عم الطبيب: كلمات صابر كمال، وألحان عمرو دياب، وتوزيع رامي سمير.
8- مكانك في قلبي: كلمات تامر حسين، وألحان شريف بدر، وتوزيع طارق مدكور.
9- حلوة البدايات: كلمات خالد تاج الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.
10- زي مانتِ: كلمات عزيز الشافعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.
11- ياروقانك: كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع طارق مدكور.
12- روح: كلمات وألحان أحمد زغلول، وتوزيع أسامة الهندي.
13- بحبه: كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.
14- قدام مرايتها: كلمات تامر حسين، وألحان عزيز شافعي، وتوزيع طارق مدكور.
15- يوم تلات: كلمات تامر حسين، وألحان عزيز شافعي، وتوزيع أسامة الهندي.
16- أول يوم في البعد: كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع أسامة الهندي.
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