بعد أيام على طلاق حفيدها..الملكة إليزابيث تُصدم بحالة طلاق ثانية

ميرنا وليد - بيروت - بعد أيام على إنفصال حفيد ​الملكة إليزابيث​، ابن الأميرة آن "بيتر فيليبس"، عن زوجته أوتمن بعد 12 عاما من الزواج، صدمة جديدة تتلقاها الملكة بإنفصال ابن شقيقتها، الأميرة مارغريت "​ديفيد لينلي​"، عن زوجته سيرينا بعد 25 عاما من الزواج.

وبحسب أصدقائهما فإن الإنفصال كان بشكل ودي دون أية مشاكل، وأرجعا سبب قرارهما هذا إلى كثيرة إنشغال ديفيد لينلي والذي هو يشغل منصب إيرل سنودون بالأعمال المختلفة بعيدا عن المنزل وقلة قضائه وقتا مع العائلة، نافين وجود امرأة أخرى في حياته.

وقال المتحدث الرسمي بإسمهما:"إيرل وكونتيسة سنودون اتفقا وديّا على أن زواجهما قد شارف على الانتهاء وبأنهما سيتطلقان. إنهما يطلبان من الصحافة أن تحترم خصوصيتهما هما وعائلتهما".

يذكر أن للثنائي ابن وابنة، وهما تشارلز أرمستروغ جونز البالغ من العُمر 20 عاما، ومارغاريتا أرمسترونغ جونز البالغة من العمر 17 عاما.



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