ما حقيقة إنتحار منى فاروق؟ بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - هددت الممثلة المصرية ​منى فاروق​ بالإنتحار في مقطع فيديو، نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب إبتعاد كل المحيطين بها عنها.

وقالت فاروق إنها بعد خروجها من السجن لم تستطع العيش بطريقة طبيعية، فلم تكن قادرة على النزول للشارع والخروج من منزلها، بل وصل الأمر لديها إلى خوفها من النوم ورؤية الكوابيس خلال نومها.

وأضافت: "كل الناس بقت نبذاني وكل أصحابي قطعوا علاقتهم بيا.. أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني، أنا منهارة ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية هو مفيش حد بيغلط فيكم؟".

وتابعت فاروق: "الفرق بيني وبينكم إن ربنا شال ستره من عليا لكن إنتم لسه أنا نفسي أرجع أعيش سليمة تاني محدش بيطبطب عليا بقيت لوحدي مقداميش حل غير الموت".

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