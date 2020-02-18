خاص الفن- هذا ما قالته باسمة عن إعتزالها الغناء

ميرنا وليد - بيروت - تعقيبا على خبر اعتزالها الفن تواصل موقع الخليج 365 مع الفنانة اللبنانية باسمة لمعرفة حقيقة وتفاصيل هذا الخبر فقالت باسمة: "تواصل معي عدد كبير من الصحافيين والوسائل الاعلامية بخصوص هذا الموضوع وانا اريد ان اتحفظ عن الحديث به الى حين يأتي وقته المناسب الذي اتحدث فيه عن التفاصيل وحاليا افضل الا ادخل في تصاريح عنه ، فقط اذكروني بصلاتكم".

وكانت قد اعلنت الفنانة اللبنانية باسمة اعتزالها الغناء قائلة: "انا اعلن اعتزالي الفن احبائي لاخدم الرب من كل فكري وعقلي ونفسي وبحسب مشيئته آمين".