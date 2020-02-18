ميرنا وليد - بيروت - تعقيبا على خبر اعتزالها الفن تواصل موقع الخليج 365 مع الفنانة اللبنانية باسمة لمعرفة حقيقة وتفاصيل هذا الخبر فقالت باسمة: "تواصل معي عدد كبير من الصحافيين والوسائل الاعلامية بخصوص هذا الموضوع وانا اريد ان اتحفظ عن الحديث به الى حين يأتي وقته المناسب الذي اتحدث فيه عن التفاصيل وحاليا افضل الا ادخل في تصاريح عنه ، فقط اذكروني بصلاتكم".
وكانت قد اعلنت الفنانة اللبنانية باسمة اعتزالها الغناء قائلة: "انا اعلن اعتزالي الفن احبائي لاخدم الرب من كل فكري وعقلي ونفسي وبحسب مشيئته آمين".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هذا ما قالته باسمة عن إعتزالها الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.