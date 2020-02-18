هل دخل عمرو دياب على خط خلاف محمد رمضان مع نقابة المهن الموسيقية؟

ميرنا وليد - بيروت - أزمة جديدة يواجهها الفنان المصري ​محمد رمضان​، وذلك بعد إصدار الفنان المصري ​هاني شاكر​ نقيب المهن الموسيقية قراراً بمنعه من الغناء وإقامة الحفلات، وكان لافتاً في جديد هذه الأزمة، تقديم أشرف عبدالعزيز محامي الفنان المصري ​عمرو دياب​ إنذاراً لكل من شاكر حمل رقم 3863 محضر عابدين وللممثل المصري ​أشرف زكي​ نقيب المهن التمثيلية حمل رقم 2935 محضر الأزبكية، لمنع رمضان من الغناء وعدم إعطائه تصاريح لإقامة أي حفلات.

وفي الإنذار الذي وجهه أشرف لكل من شاكر وزكي، قال أنه فوجئ بشخص يدعى محمد رمضان محمود حجازي، والشهير بمحمد رمضان، يقوم بالغناء على رغم أنه ممثل، وليس مطرباً، أو مقيداً بنقابة الموسيقيين، كما أن صوته يفتقد المعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة الغناء.

وقد أثار تصرف أشرف هذا جدلاً واسعاً بين المتابعين، الذين تساءلوا إن كان دياب على علم بهذا الإنذار، إو إن كان هو من طلب من محاميه التقدم به؟

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