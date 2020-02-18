هاندا أرتشيل تقرر الزواج وهذا هو العريس

ميرنا وليد - بيروت - أكدت وسائل إعلامية تركية أن النجمة ​هاندا أرتشيل​ وافقت على طلب الزواج الذي تقدم به حبيبها المغني التركي ​مراد دالكليتش​، وذلك بعد فترة على إثارتهما للجدل حول علاقتهما.

وبحسب الأخبار، فإن الثنائي يعكفان حالياً على التحضير لحفل زفافهما الذي لم يحدد بعد مكان إقامته وموعده، كما أنهما لم يخبرا احدا بهذا الموضوع سوى أصدقائهما المقربين، ويستعدان فعلا للانتقال إلى الإقامة في منزلهما الزوجي.

يذكر أن الثنائي كانا قد احتفلا بعيد الحب معا، وسط أجواء من الرومانسية، والتي بدت عليهما واضحة من خلال الصورة التي نشرها مراد عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلق عليها بقوله: "كل يوم هو يومنا! كيف لا يمكن أن يكون".

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