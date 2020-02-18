كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمية الخشاب برفقة عمرو مصطفي وهنادي مهنا من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها حضورها مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية في باريس في دورتة الأولي والتي مهداة للراحل الفنان فريد شوقي، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سمية في الصورة برفقة خالد سليم وعمرو مصطفى وهنادي مهنا.

وقد طرحت سمية مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، عبر قناتها الخاصة على" يوتيوب"، و عربية أنا كلمات هشام صادق وحسن محمد، ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري، وتم تصوير الفيديو الكليب على مدار يومين، وهو من إخراج اللبنانية راندا قديح، وتم تصويره وسط الجبال على حدود سوريا، في درجة حرارة تصل الى 5 درجات مئوية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، مشاركتها في بطولة مسلسل" الحلال" والمسلسل من تأليف الكاتبة سماح الحريرى وإخراج احمد شفيق وإنتاج صادق الصباح،و من بطولة سمية الخشاب، كما شارك في البطولة بيومي فؤاد ودينا فؤاد ويسرا اللوزي وفادية عبد الغني مع مها أحمد وحسن عيد وطارق الإبياري ومصطفى عبد السلام وحمادة بركات وكارولين عزمى.

