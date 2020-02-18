تراند اليوم : ريم البارودي تثير الجدل عبر مواقع التواصل بفيديو مع زينة – إتفرج

نشرت الفنانة ريم البارودى مقطع فيديو لها مع الفنانة زينة و مصممة الأزياء ياسمين رضا من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام ” .

وعلقت ريم البارودى قائلة ” واللي مش عاجبه يروح يشرب من البحر “.

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : “ربنا يفرحكم دائما يارب”، “ربنا يسعدكم ويعوضكم كل خير يارب”ـ ” نحن نشرب من بحر الخليج لكن محلاه.. ههههه.. شكرا على الحركة الطريفة”.

وحققت ريم البارودى نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل “قيد عائلي” بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.