بالصور – ليلى علوي تلفت الأنظار برشاقتها بهذا الفستان

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الفنانة المصرية القديرة ليلى علوي متابعيها بإطلالة جديدة لها أظهرتها من خلال صور نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت فيها معتمدة لوك مميزاً حيث لاحظ المتابعون أنها خسرت الكثير من وزنها وباتت تتمتع بالرشاقة الواضحة. وهو ما ظهر من خلال ارتدائها فستاناً بتصميم ضيق باللون الأسود مع ياقة بيضاء مزينة في أسفلها بقماش بنقشة النمر. ووقعت اللوك من Cavalliclass.eg وبلمسات خبيرة المظهر يمنى مصطفى.

وذكرت الفنانة في تعليقها على الصور أنها التقطت لها على هامش حضورها فعاليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية.

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وكتبت: “من أول ليالي في باريس من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية للاحتفال بمئوية الفنان القدير فريد شوقي”.

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أثنوا في معظمهم على جمالها وأناقتها متسائلين عن سر حيويتها وشبابها الدائمين.

ويشار إلى أن ليلى أعلنت في وقت سابق تضامنها مع الطيار المصري أشرف أبو اليسر بسبب قضيته مع الفنان محمد رمضان. وشاركت في استفتاء أطلقه أحد المواقع حول ما إذا كان يستحق إيقافه عن العمل أم لا وأجابت بأنه لا يستحق هذا العقاب.