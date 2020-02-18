أحمد عز يستجيب لطلب فتاة من ذوي الحاجات الخاصة

متابعة بتجـــــــــرد: في لفتة إنسانية من الفنان أحمد عز، عندما علم أثناء عرض مسرحيته “علاء الدين” بوجود طفلة من ذوي الحاجات الخاصة في المسرح تطلب التوسط لكي تقابله، وعلى الفور استجاب عز، لرغبة الطفلة واستقبلها في حجرته الخاصة بالمسرح عقب انتهاء عرض المسرحية.

عز رحب بالطفلة وداعبها قائلاً: “اللي يزعلك أخلي العفريت اللي جوة ده ياكله”، وذلك في إشارة منه إلى الفنان محمد ثروت، الذي يجسد دور المارد وفقاً لأحداث المسرحية.

وكان عز قد بدأ عرض مسرحيته “علاء الدين” في المملكة العربية السعودية ضمن مهرجان موسم الرياض الذي أقيم نهاية العام الماضي؛ ولاقت نجاحاً كبيراً، كما بدأ عرضها في القاهرة منذ أيام ولاقت إقبالاً جماهيراً كبيراً حيث حققت إيرادات عالية بلغت في يوم واحد فقط أكثر من مليون جنيه، في رقم جديد غير مسبوق للإيرادات المسرحية.

ويشارك في بطولة “علاء الدين” تارا عماد، محمد جمعة، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، وإسلام إبراهيم.