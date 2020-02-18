زينة ترد بهذه الصور على حملة هجوم ضدها

متابعة بتجـــــــــرد: تعرضت الفنانة المصرية زينة لحملة هجوم حاد من قبل بعض متابعيها؛ بعدما نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة جديدة، أظهرت فيها أحدث إطلالة لها.

وظهرت زينة في الصورة بقصة شعر مثل قصة الفنانة شادية، ونالت إعجاب الكثير من متابعيها وعلقت على الصورة قائلة: “والله العظيم أوصتي وشعري.. كان زمان اسمها أوصة شادية.. ودلوقتي من ساعة ما مثلت بقي اسمها #أوصة_زينة وبفرح لما حد يقلدني جدااا خصوصا الأطفال، مرة كنت في الكوافير ولقيت طفلة مش شايفاني بتقول للكوافير لو سمحت ممكن تعملي أوصة زينة فرحت أوي”.

وأثارت زينة الجدل بتعليقها، حيث انهالت عليها بعض التعليقات من الجمهور ومتابعيها، هاجمها فيها البعض، معلقين: “بتقارني نفسك بشادية” فيما تلقت تعليقات أخرى أكدت أنه ليس شعرها قائلين: “ده إكستنشن مش شعرك”.

فيما مازحتها الفنانة لطيفة بتعليقها على الصورة بقولها: “وبعدين بقى دي قُصتي أنا”.

زينة أعلنت سعادتها بالنجاح الذي حققه فيلم “الفلوس” الذي تشارك فيه مع النجم تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، والذي حقق إيرادات عالية منذ طرحه في دور العرض وصلت إلى اكثر من 40 مليون جنيه.