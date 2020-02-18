عمرو سعد يتعرض لموقف محرج.. إليكم ما حصل معه

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان عمرو سعد أمس عن تعرضه لموقف محرج من خلال حسابه الخاص على “إنستغرام”، وذلك بعد نشره صورة من أحد محلات الملابس وهو يقيس بعض الملابس الجديدة، ليعلن أنه نسي محفظة نقوده في المنزل، وبالتالي لم يستطع شراء أي شيء.

وظهر سعد، في الصورة وهو يرتدي أحد القمصان الجديدة بعد معرفة مقاسه، معلقاً عليها: “توصل لغاية هناك وتقعد تقيس ساعة، وأنت جوة بقى تكتشف إنك نسيت المحفظة في البيت”.

من ناحية أخرى، قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز الدعوى المرفوعة من الفنان عمرو سعد، ضد المنتج السينمائي محمد السبكي، بسبب عدم سداد أجره المستحق في فيلمي “حملة فرعون و”ريجاتا”، لجلسة 3 آذار (مارس) للحكم.

وطالب سعد خلال الدعوى بندب خبير محاسبي لبيان حساب صافي الإيرادات لكل من فيلمي “ريجاتا”، و”حملة فرعون”، من إنتاج المعلن إليه الأول، وتحديد حصته منها، كما طالب بإلزامهم بتقديم عقد الطالب معهم ببطولة فيلم “حديد” وإلزامه بسداد المتبقي من أجر الطالب عن الفيلم، مع الفوائد التجارية محسوبة وفقا لأعلى سعر فائدة دائنة معلن من البنك المركزي المصري، من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وإلزام المعلن إليهم بالمصاريف والأتعاب.

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وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامي الفنان حافظة مستندات تثبت حقوقه القانونية، فيما قدم محامي المدعى عليه حافظة مستندات تفيد حفظ حقوقهم بالدعوى.

وكان الفنان عمرو سعد، تقدم بشكوى رسمية إلى نقابة المهن التمثيلية ضد المنتج محمد السبكي، وقام بإنذاره أكثر من مرة، لكنه لم يقم بالرد على هذا الإنذار، لذلك قام باللجوء إلى القضاء.