“سونيك القنفذ” يزيح “طيور جارحة” عن صدارة الإيرادات

متابعة بتجــــــــرد: تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد “سونيك القنفذ” (سونيك ذا هيدجهوج) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققاً 57 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات “طيور جارحة: والتحرر الرائع لهارلي كوين” (بيردز أوف براي: آند ذا فانتابيولوس إيمانسيبيشان أوف وان هارلي كوين) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلاً إيرادات بلغت 17.1 مليون دولار. والفيلم بطولة مارجوت روبي وماري إليزابيث وينستيد وجورني سموليت بيل وكريس ميسينا ومن إخراج كاثي يان.

وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرات الجديد “جزيرة الخيال” (فانتازي أيلاند) محققاً إيرادات بلغت 12.4 مليون دولار. والفيلم بطولة مايكل بينيا وماجي كيو ولوس هيل وأوستن ستويل ومن إخراج جيف وادلو.

واحتل الفيلم الدرامي الرومانسي الجديد “الصورة” (ذا فوتوغرافي) المركز الرابع محققاً إيرادات بلغت 12.3 مليون دولار. والفيلم بطولة إيسا راي وليكيث ستانفيلد ومن إخراج ستيلا ميجي .

وتراجع فيلم المغامرات الكوميدي “أشقياء إلى الأبد” (باد بويز فور لايف) من المركز الثاني إلى المركز الخامس محققاً 11.3 مليون دولار. والفيلم بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.