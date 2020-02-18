وكلاء كارولين فلاك: محاكمتها الاستعراضية دفعتها للانتحار

متابعة بتجـــــــــرد: اتهم وكلاء أعمال مقدمة البرامج التلفزيونية البريطانية كارولين فلاك، التي انتحرت السبت الماضي، المدعين العامين بإقامة “محاكمة استعراضية” حول مزاعم الإساءة المنزلية التي طالت النجمة الضعيفة.

وقال فرانسيس ريدلي من شركة “ماني تالنت مانجمنت” التي كانت مسؤولة عن إدارة أعمال فلاك (البالغة من العمر 40 عاماً) في بيان: “في الأشهر الأخيرة، تعرضت كارولين لضغط كبير بسبب قضية قائمة ومحاكمة محتملة غطتها وسائل الإعلام على نطاق واسع”.

وأضاف: “يجب على النيابة العامة في البلاد أن تنظر إلى نفسها وإلى الطريقة التي تابعت من خلالها محاكمة استعراضية لم تخلُ من الجدارة فحسب، بل إنها لم تكن من أجل المصلحة العامة، وقد تسببت في النهاية بضغط كبير على كارولين”.

وكان من المقرر أن تحاكم فلاك، المعروفة بتقديمها برنامج الواقع “لوف آيلاند”، في مارس المقبل بتهمة ضرب صديقها لويس بيرتون على رأسه بمصباح، فيما كان نائماً بشقتهما في ديسمبر الماضي.

ولكن بيرتون نفى المزاعم منذ ذلك الحين وكتب على إنستغرام بعد جلسة المحكمة: “لم تضربني بمصباح”.