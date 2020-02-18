إيقاف عمر كمال بفرمان من هاني شاكر

متابعة بتجـــــــــرد: أصدر الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قراراً بإيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء، بسبب مخالفته لشروط عضويته بالنقابة.

وتضمن نص القرار الصادر، اليوم الاثنين، ما يلي: “قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب عمر محمد كمال والشهير بـ(عمر كمال) عن العمل اعتباراً من تاريخه، وذلك لما بدر منه من مخالفات، والتي تتعارض مع شروط العضوية الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته”.

يذكر أن عمر كمال شارك في غناء “بنت الجيران” مع المطرب حسن شاكوش، وهي الأغنية التي أثارت جدلاً لتضمنها ألفاظ مبتذلة ومنها “خمور وحشيش”.