بالفيديو – محمد رمضان يتحدى هاني شاكر بـ”أيوه جدع”

متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن الفنان المصري محمد رمضان مصر على مواصلة تحدي نقابة المهن الموسيقية التي قررت منع مطربي المهرجانات من الغناء. وفي التفاصيل فقد نشر محمد رمضان عبر حسابه على “إنستغرام”، فيديو من إحدى حفلاته، التي انتقدها الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية. وأعلن “رمضان” في تعليقه على الفيديو أنه سوف يطرح قريباً أغنية جديدة بعنوان “أيوه جدع”، وذلك على قناته على “يوتيوب”، وكتب: “ثقة في الله نجاح.. أغنية أيوه جدع قريباً جداً على قناتي الرسمية على يوتيوب”، الأمر الذي اعتبره البعض تحدياً لقرارات نقابة المهن الموسيقية الذي صدر بشأن وقف التعامل مع مطربي المهرجانات.

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