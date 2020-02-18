كيف تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي في نشر التوازن بين الجنسين؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دبي الدورة الثانية لمنتدى المرأة العالمي، بحضور نخبة من الشخصيات المرموقة والمؤثرة في هذا المجال، تحت شعار "قوة التأثير".

ويعد المنتدى منصة عالمية رائدة للتأثير على السياسات وبناء شراكات تعزز دور المرأة وتأثيرها في الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل.

وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 100 متحدث ملهم ضمن ما يزيد على 60 جلسة وأكثر من 3000 شخص من القادة العالميين والخبراء والأكاديميين ورواد الأعمال والطلاب.

ويهدف منتدى المرأة العالمي بدبي إلى تعزيز مشاركة المرأة ومساهمتها في مختلف قطاعات العمل ومجالات الحياة، من أجل مستقبل أفضل للجميع.