خاص- نيقولا معوض بطل لبناني بمصر في رمضان 2020

يعيش الممثل اللبناني نيقولا معوض نجاح مسلسل “العودة” الذي بدأ عرضه منذ أسبوعين عبر شاشة MBC4، حيث يحقق “معوض” نجاحاً مميزاً في شخصية “المحقق كريم” الذي يتابع التحقيق في الجرائم التي تحصل منذ بداية الحلقة الاولى.

ويبدو ان نيقولا معوض، الذي يعيش حالة من النشاط الفني، لن يغيب عن السباق الرمضاني وذلك بعدما بات مطلوباً في الدراما المصرية حيث سبق وقدّم مجموعة من الاعمال في “ام الدنيا” منها (ونوس، طلعت روحي، سابع جار، بلا دليل.. وغيرها) ويحقق حضوراً لافتاً وتميزاً.

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وفي اتصال مع “معوض” أكد لنا أنه تعاقد على بطولة مسلسل مصري لرمضان 2020 ولكن بناءً على طلب الشركة المنتجة لا يستطيع البوح بأي تفاصيل تتعلق بالعمل. واعداً الجمهور بالكشف عن كافة المعلومات قريباً.

ويعتبر نيقولا من الممثلين اللبنانيين المحترفين الذين يعوّل على اجتهادهم واخلاقهم ليقدموا مسيرة فنية مشرّفة في لبنان والعالم العربي.

نذكر أن “العودة” يضم مجموعة من النجوم منهم نيقولا معوض، دانييلا رحمة، وسام فارس، إيهاب شعبان، رودريغ سليمان، ريم خوري، أسعد رشدان، إيلي متري، نغم أبو شديد، رانيا عيسى، أندريه ناكوزي، هيام أبو شديد، مجدي مشموشي، وسام صباغ، جمال حمدان، ليزا دبس، كريستيان الزغبي، شربل زيادة، ساشا دحدوح، يمنى ابو حنا، تمار أفاكيان وسواهم، إخراج ايلي السمعان، تأليف رائد ابو عجرم ومعالجة درامية لطارق سويد. وهو من إنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان بالشراكة مع Mbc Studios.