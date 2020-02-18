جورج وسوف يلتقي ابنته الوحيدة من زوجته القطرية بعد 5 سنوات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيا النجم السوري جورج وسوف حفلا غنائيا في قطر منذ أسبوع وذلك بعد غياب دام مدة 5 سنوات، منذ أن أجرى عملية جراحية إبان إصابته بجلطة إذا أنه كان يقيم هناك وقتها ومن بعد أن غادرها لم يذهب إليها مجددا.

وبحسب بعض مصادر صحفية، فإن ذهاب جورج وسوف إلى قطر بعد كل هذا الغياب لم يكن بسبب الحفل الغنائي فقط، بل من أجل رؤية ابنته الوحيدة "عيون" التي رزق بها من زوجته بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، التي قابلها وتزوج منها عام 2014.

وسوف لم يلتق نجلته "عيون" ذات الـ 4 سنوات، منذ ولادتها (بحسب ما أكدته المصادر) حيث إن زيارته الحالية هي المرة الأولى التي يلتقي فيها بابنته الصغيرة، التي ابتعد عنها بعد الضجة الإعلامية التي حدثت عقب زواجه من ندى زيدان، التي أكدت أن سبب طلاقها من "وسوف" هو ابنتهما.

وبحسب المصادر، فإن "وسوف" لم ينكر ابنته، بل كان على تواصل دائم معها من خلال اتصالات الفيديو، وأيضا حرص الوسوف على التواصل مع طليقته ندى زيدان، رغم انفصالهما.

ومن المقرر أن يمكث جورج وسوف لفترة طويلة في قطر ليمضي وقتا مع نجلته الوحيدة عيون، تعويضا عن سنوات الفراق.

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يذكر أن لجورج وسوف ثلاث أولاد هم: وديع، وحاتم، وجورج جونيور، من زوجته الأولى "شاليمار"، التي انفصل عنها عام 2009.

أما "عيون" فهي الابنة الوحيدة له من ندى زيدان، التي تزوجها وانفصل عنها في عام 2014.

وكان جورج وسوف قد كشف في لقاء تلفزيوني سابق، عن أصعب محطات حياته، وذلك حين أجرى عملية جراحية في الفخذ، والتي تكللت بالنجاح، وأيضا الوعكة الصحية الأخرى التي ألمت به منذ نحو 8 سنوات، مشيرا إلى أنه اكتشف حب الأهل والأصدقاء له بعد تلك الوعكات الخطيرة.

وكان سلطان الطرب، قد صرح مسبقا بأنه يرفض الغناء للفنانة القديرة فيروز، ليس انتقاصا منها وإنما احتراما لتاريخها الفني الطويل، معتبرا أن الغناء لها فخ استغله العديد من الفنانين الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن كثيرين قلدوا صوتها وأساءوا بتقليده.