هاني شاكر يتراجع عن منح محمد رمضان تصاريح بالغناء في الحفلات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع تصاعد أزمة مطربي المهرجانات في مصر أطلق نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر، تصريحات بشأن إعادة النظر في منح الفنان المصري محمد رمضان تصاريح بالغناء في الحفلات خلال الفترة المقبلة، معلنا التراجع عن هكذا قرار وأضاف أنه يغني "راب" وليس أغاني مهرجانات.

وأكد هاني شاكر في تصريحات تلفزيونية أن نقابة الموسيقيين بها شعبة "راب موسيقي" حتى قبل مجيئه للنقابة منوها أن التصريحات التي تمنح لمحمد رمضان تأتي على اعتباره أنه يُغني مثل هذه النوعية، وأيضا باعتباره عضوا بنقابة المهن التمثيلية، التي بدورها تخاطب نقابة الموسيقيين بمنشور يفيد أن محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية يريد منحه تصريحا بالغناء في حفل ما مبينا: "من هنا يتم إيجاز منحه تصريح بالغناء".

وتبرأ هاني شاكر بصفته نقيبا مما يقدمه محمد رمضان على المسرح سواء في كلمات الأغاني التي يختارها أو الأزياء التي يظهر بها، موضحا أن دور النقابة يقف عند منحه تصريح بالغناء فقط، وأن كل شيء يحدث بعدها يكون من اختصاص جهاز الرقابة على المصنفات المصرية.

وأبدى هاني شاكر اعتراضه على ما يفعله محمد رمضان قائلا: "بيطلع يقول كلام براحته على المسرح في الحفلات ويرتدي ملابس غير لائقة على المسرح في الحفلات، وهذا دور الرقابة قبل صعوده للمسرح وبدء حفله".

على الجانب الآخر علق نقيب المهن الموسيقية على قرار منع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيا، وقال إن قرار منعهم من الغناء نهائي ولا رجعة فيه، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذي قيل في الحفلة العامة باستاد القاهرة.

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وأضاف: "مطربو المهرجانات لم يحصلوا على عضوية نقابة الموسيقيين"، لافتا إلى أن ما يقدم على المسرح لا يليق باسم مصر وقرار النقابة نابع من باب المحافظة على تراث مصر من القيم والأخلاقيات.

وأوضح: "دور النقابة هو تقييم الأصوات فقط ولن نعطي تصاريح مرة أخرى لأغاني المهرجانات"، لافتا إلى أنهم لا يقدمون غناء أو طربا بل يقدمون كلمات وأغاني مبتذلة.

وأشار نقيب الموسيقيين، إلى أن الدولة تتجه للمحافظة على أخلاقيات المجتمع من خلال منع هذا الفن من الظهور، مضيفا:"الشعب المصري يستحق فنا أكبر من هذه الأغاني".

يُشار إلى أن هاني شاكر، صرح في وقت سابق أن مجلس النقابة سوف يعيد النظر في كافة التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع، مؤكدا رفضه لما حدث مؤخرا من تجاوز بالألفاظ في حفل استاد القاهرة والتعدي بكلمات تخالف الأعراف والقيم وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري.