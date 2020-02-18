هند القحطاني تستفز الرجال: ما تدبركم إلا النساء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الناشطة السعودية هند القحطاني إن الكثير من الرجال يتركون للمرأة أعمال المنزل وأعباءه، وكذلك تدريس الأولاد وتحمل مسؤلياتهم دون مشاركة منهم، ورغم ذلك يعتبرون جسدها ضعيفا وينظرون إليها نظرة نقص في العقل.

وشاركت هند القحطاني متابعيها عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو كانت قد بثته عبر حسابها على تطبيق سناب شات تقول فيه إنه لابد أن يكون الرجل شريكا للمرأة في أعمال المنزل، الأمر الذي أحدث جدلا واسعا بين المتابعين.

وقالت هند القحطاني إن الرجل يعتبر جسد المرأة قويا فقط عندما يتطرق الحديث بينهما إلى الأعمال المنزلية وتدريس الأبناء، مردفة في رسالتها للرجل: "خليك مسؤول ومشارك في كل شيء يخص البيت والولاد مثلك مثلها ما لأحد على أحد شيء".

واستطردت القحطاني قائلة إن الرجال لا يقومون بأي شيء يُذكر ورغم هذا يخرجون للحديث عن القوامة وأنهم الأذكى والأقدر، وأن المرأة لا تستطيع تدبير أي شيء طوال عمرها ولا تفهم أي أمر في الحياة، مبينة: "ولو جاءوا يعايرون رجل مثلهم قالوا عليه مشورة مرة".

وتساءلت هند القحطاني على أن المرأة لو كانت ناقصة عقل وغبية وكائن ضعيف كما يرون، فلماذا يحملونها مسؤوليات عدة رغم أنهم يرون أن هذه المسؤوليات لا يستطيع أن يقوم بها إلا شخص يحمل من الذكاء والصحة والقوة الكثير.

واختتمت "القحطاني" رسالتها قائلة للرجل: "بما إنك انت القوي وتملك قدرة جسدية ليش ما تقدر على شغل البيت وهذه الأشياء تتطلب مجهود عضلي، ولا حتى تذاكر لعيالك، طيث كلكم تعرفون إن ما تعرف تدبركم إلا النساء".

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وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع المقطع حتى ارتفع وسم #هند_القحطاني بحديثها عن العلاقة بين الرجل والمرأة، حيث تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لحديثها، وقال مغرد: "أحس هالنوع من اللي يجي اخر الليل وتبكي في فراشها، ما تدري هل اللي تسويه صح أم خطأ، ها خسرت الدنيا والآخرة أم لا هل وهل وهل، وإذا صحت مع الصباح طلعت كلام وما تدري وش هي تقول وشنو تسوي، الله المستعان".

وأبدت مغردة اندهاشها من صعود اسم هند القحطاني دائما لقائمة التريند عند حديثها في أي محتوى تقدمه، فقالت: "بغض النظر عن موضوعها أنا مستغربة إنها بذا التأثير وأي شيء تقوله يطلع تريند ومشاهداتها فوق المليون ولسه ما توثق سنابها!".

وأيدها أحد المغردين: "موب لازم الانسان يكون ملائكي عشان ينصح اتفق معها في بعض الأزواج تارك الجمل بما حمل وأحيانا تكون المرأة سبب تسحب البساط من تحت رجوله تنجز مهام هي من شأن الرجل والحين بعد صار استقلال مادي موظفة وزادت الفجوة ارجع وأقول حكيمه يا هند وتذكري بعد إن الرجل عنده مهام العمل خارج البيت".

وانتقدها أحد المغردين قائلا إنها تهوى الشهرة دون محتوى مفيد فكتب قائلا: "أنا لو بأقدم محتويات راح اقدم افضل من كذا يعني تحسون الموضوع من الكيس فجأة يعني طرى ع البال لأجل إثارة جدل والدليل طريقة إلقائها للكلام صح الكلام واقعي عند البعض لكن طريقة إلقاء الموضوع أحسه من باب (شهّروني اكثر وأكثر)".

ودائما ما تثير هند القحطاني الجدل بمقاطع الفيديو التي تنشرها عبر "سناب شات"، وتتعرض للانتقادات الحادة من قِبل متابعيها ومستخدمي السوشال ميديا بشكل عام، نظرا لجرأة المحتوى الذي تقدمه في أحيان كثيرة.