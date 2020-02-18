حسين المهدي: أصبت بالعين ومو قادر أتحرك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان الكويتي حسين المهدي مقطع فيديو عبر حسابه على سناب شات قال فيه إنه تعرض للإصابة بالعين بعد انتشار مقطع فرق الطول بينه وبين مواطنته غدير السبتي.

وقال الفنان الكويتي موجها كلامه إلى الجمهور: "قسما بالله عوار مو طبيعي ماسكني من بداية رجلي لنهايتها، اذكروا الله يجماعة الخير العين حق، يمكن انت عين مو حارة لكن قول لا اله الا الله منها كسبت اجر التشهد مرة ثانية منها كفيت الناس شر عينك، والله يكفينا شر عيونا وعيونكم"

وأضاف المهدي معلقا على قصر الفنانة غدير السبتي: "هي أصلا غدير طولها مو طبيعي 146 سم أما أنا طولي جدا عادي "

وكان قد انتشر مقطع فيديو سابق لحسين وغدير يبين فرق الطول الكبير بينها لتظهر الفنانة الكويتية وهي واقفة بطول مواطنها وهو جالس، وبعد وقوف مهدي إلى جانبها ظهر فرق الطول الكبير جدا بينهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو باستغراب كبير معلقين على طول حسين المهدي المثير للانتباه.

وعلق ناشطون على قصر قامة غدير كما لفتوا الانتباه إلى كونها تنتعل حذاء بكعب عال، ومع ذلك فإنها تبدو قصيرة جدا مقارنة بمهدي.

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وجاء مقطع الفيديو في كواليس تصوير النجمين لمسلسل سيعرض خارج السباق الرمضاني ومن المرجح أن يكون مسلسل " عداني العيب " والذي أعلنت عنه السبتي قبل أيام.

وكشفت الفنانة غدير السبتي عن مشاركتها في المسلسل التلفزيوني "عدّاني العيب"، الذي دارت كاميرات المخرج الأردني محمود الدوايمة لتصويره قبل أيام قليلة، وهو من تأليف علي الدوحان ومن إنتاج "المجموعة الفنية" للمنتج باسم عبدالأمير. في حين تقاسم بطولته إلى جانب السبتي، كل من إلهام الفضالة وأحمد السلمان وصمود الكندري وإيمان فيصل، وغيرهم الكثير.

وينتمي العمل إلى فئة الـ (لايت كوميدي)، وسيعرض خارج الموسم الدرامي في شهر رمضان، إذ يتقرر عرضه عقب عيد الفطر، ما لم يتم تأجيله، إلى موعد آخر".

ويعتبر الفنان الكويتي حسين مهدي من أهم الفنانين الشباب في الخليج بشكل عام ويزخر نشاطه الفني بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية تنوعت ما بين التلفزيون والمسرح وما بين التراجيدي والكوميدي على صعيد السينما. في جعبته مشاركة واحدة من خلال فيلم"ساحة الحرب" مع فاطمة الطباخ وعبد الرضا بن سالم.