ميلاد يوسف: شكلي الجديد جزء من جنون المرأة والضمير.. ماذا قصد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أنهى النجم السوري ميلاد يوسف تصوير شخصيته في فيلم "عنها" تأليف وإخراج رباب مرهج وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.

وفي تصريح لموقع "فوشيا" على هامش تصوير المشهد الأخير للفيلم؛ قال يوسف إن الفيلم يتحدث عن المرأة ويتناول مشاكلها، وهواجسها وأفكارها وظنونها وجنونها أحيانا، ويقدم ترميزا إلى الكثير من التفاصيل التي تعيشها المرأة، وكشف عن أن شخصيته في الفيلم هي تجسيد لانعكاس المرأة نفسها وهو "الضمير" يتابعها ويلاحقها بشكل مستمر.

وحول اختيار أزياء وستايل مختلف وجديد للشخصية أوضح الفنان بأن كاركتر الشكل تم بالاتفاق مع المخرجة بما يتناسب مع مضمون الشخصية والعمل.

وأضاف بأن فريق العمل أرادوا وأحبوا تجسيد أفكارهم وجنونهم ليوصلوا حالة تمرد المرأة وانعكاسها، معربا عن سعادته بالمشاركة في تجربة سينمائية ممتعة كهذا الفيلم، خاصة بالتخلص من القيود والمعوقات التي قد تحد من الفن.

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وحول مشاركته بعمل يعنى بالمرأة قال إن الفيلم يحمل رسالته، والشغف الفني لدى المخرجة يبدو واضحا في التفاصيل، وفي النص ومن خلال تناول المحاور المختلفة. وشدد على أن السينما تشكل حالة شغف لأي ممثل وتتناول موضوعات مختلفة وتقدم رسائل مهمة.

وفيلم "عنها" يتناول حكاية امرأة، هي الوطن ويتحدث عن الخيانة التي تحدث لها، وعن العذاب الذي تعيشه، والمعارك التي تخوضها في الحياة والآلام التي تتكبدها بسبب إحساس الآخرين بها، فتعارك الحياة منفردة، لتنطلق ساعية إلى التمرد، والعيش بقوة، والرفض لكل ما من شأنه أن يكسرها ويقيدها ويأخذها إلى حيث الوجع والضعف فتحيا في طقوس خاصة مع ذاتها ومع ضميرها.

ويشارك إلى جانب ميلاد يوسف في هذا الفيلم كل من روبين عيسى، وفايز قزق، وفاضي وفائي، ومحمد وحيد قزق، ونجاة محمد وسلمى سليمان.

"سوق الحرير"

بالإضافة إلى هذا الفيلم يستعد الفنان ميلاد يوسف للموسم الدرامي المقبل للظهور من خلال مسلسل "سوق الحرير" إخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وإنتاج شركة ميسلون والعمل بيئي شامي، حيث أوضح في حديثه أنه يتمتع بخصوصية، لكنه رفض الحديث عن ملامح شخصيته مفضلا أن تبقى إلى حين العرض.