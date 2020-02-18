طلاق ابن شقيقة الملكة إليزابيث "ديفيد لينلي" بعد أيامٍ من طلاق حفيدها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ سنة 2020 ستكونُ سنةً مليئةً بخيبات الأمل بالنّسبة للعائلة المالكة البريطانية، إذ بدأت بانسحاب الأمير هاري وميغان ماركل ككِبار أعضاء العائلة المالكة وتخلّيهما عن مهامّهما الملكية سعيًا للحُرّية والاستقلال المالي بعيدًا عن بروتوكولات العائلة العريقة.

وقبل عدّة أيّام، أعلنَ عن انفصال حفيد الملكة إليزابيث، ابن الأميرة آن "بيتر فيليبس"، عن زوجته أوتمن بعد 12 عامًا من الزواج، وها هي الملكة تُصدم اليوم بخبرِ طلاقٍ آخر يطالُ عائلتها.

ففي السّاعات القليلة الماضية، أعلن عن انفصال ابن شقيقة الملكة إليزابيث، الأميرة مارغريت "ديفيد لينلي"، عن زوجته سيرينا بعد 25 عامًا من الزّواج.

ديفيد لينلي هو إيرل سنودون وزوجته سيرينا هي كونتيسة سنودون، وقد أعلنا انفصالهما الودّي دون وجود أيّة مشاكل، وبحسب أصدقائهما، فإنهم يعزون سبب الانفصال إلى كثرة انشغالات الإيرل بالأعمال المُختلفة بعيدًا عن المنزل وقلّة قضاءه وقتًا مع العائلة، نافين وجود امرأةٍ أخرى في حياته، حيث أنّ ديفيد يمتلك علامة الأثاث الفاخرة Linley التي تصنع أجود القطع والإكسسوارات.

هذا وصرّح مُتحدث رسميّ عن الثّنائي قائلًا: "إيرل وكونتيسة سنودون اتّفقا ودّيًا على أنّ زواجهما قد شارف على الانتهاء وبأنهما سيتطلّقان. إنهما يطلبان من الصّحافة أن تحترم خصوصيتهما هُما وعائلتهما".

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يُذكر أنّه تزوّج الثّنائي في شهر أكتوبر من عام 1993، ولديهما ابنٌ وابنة، وهما تشارلز أرمستروغ جونز البالغ من العُمر 20 عامًا، ومارغاريتا أرمسترونغ جونز البالغة من العُمر 17 عامًا.

ورث ديفيد لقب "إيرل سنودون" في عام 2017 عندما توفي والده، كما أنّه يُلقّب بـ "النّجار الملكي" بسبب علامته التجارية الفاخرة في صنع الأثاث Linley.

ويشغل إيرل سنودون المرتبة الـ 21 في سُلّم العرش البريطاني، كما أنّه جابَ العالم وقدّم المُحاضرات وكتب الكُتب عن الأثاث وتأثيث المنازل.

وُلدَ ديفيد ألبرت تشارلز أرمسترونغ جونز في الثالث من شهر نوفمبر من عام 1961، وحصل على اللقب الملكي "فيسكونت لينلي" حتّى عام 2017 عندما أصبح ثاني إيرل لسنودون، والمعروف مهنيًا باسم "ديفيد لينلي"، وهو ابن الأميرة مارغريت وأنطوني ديفيد أرمسترونغ أول إيرل لسنودون، وبهذا فإنه يكون ابن شقيقة الملكة إليزابيث وحفيد الملك جورج السادس والملكة إليزابيث الأم. وبولادة آرتشي هاريسون ماونتبادن ويندسور ابن الأمير هاري وميغان ماركل، أصبح ترتيب ديفيد الـ 21 في سلّم العرش البريطاني، علمًا بأنّه كان الخامس عندما ولد في عام 1961، ويُعتبر أوّل وريثٍ للعرش وهو ليس من أحفاد الملكة إليزابيث.