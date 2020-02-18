رامي عياش يؤكّد أن والدته مغرمة بمصر وزارت الأهرامات وقابلت عادل إمام

قال الفنان رامى عياش إنه محظوظ بزوجته داليدا التي عوضته عن أمه بعد وفاتها.وأضاف عياش:" زوجتي كانت تحب والدتي جدا لدرجة أنها هي اللى أخذت مكان أمى في تجميعى أنا وإخوتى وجمع العائلة". وتابع خلال لقائه مع الإعلامى الدكتورعمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، المذاع على قناة النهار، إن والدته كانت مغرمة بالحضارة المصرية والفنانين المصريين حتى إنها كانت تقول لى نفسى أروح المسرح اللى كانت أم كلثوم بتقف عليه لكنها كانت تخاف من ركوب الطائرات. واستكمل عياش أنه أقنعها بركوب الطائرة وأتت لمصر وزارت دار الأوبر والأهرامات وقابلت الفنان الكبير عادل إمام لأنها من محبيه.

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