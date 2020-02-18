يارا تُحيي عيد الحب وتُكّذب شائعات زواجها

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيا الفنانان يارا وآدم عيد الحب مع عازفة الكمان ماريا في حفل نظمته شركة PGM وقدمه الاعلامي رجا ناصر الدين في كازينو لبنان.

وقدمت يارا باقة من أغنياتها الرومانسية التي رددها معها الجمهور بالإضافة لعدد من الأغنيات القديمة من الزمن الجميل. وكان للسيدة فيروز حصتها في الأغاني. فيما قدّم آدم مجموعةً من أغنياته بالاضافةً إلى أغاني طربية مختلفة تابع بأدائها حتى ساعات الصباح الأولى. يشار إلى أنها نفت منذ أيام الشائعات التي تحدثت عن ارتباطها برجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة، مؤكدة في حديثٍ خاص عبر "Trending"، أنها لن تتردد عند ارتباطها بإعلان الخبر رسمياً ‏للمقربين منها أولا ولجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما زفت لمحبيها خبر استعدادها لطرح أغنية لبنانية بعنوان "غازلني زيادة" من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وتوزيع عمر ‏صباغ، وألحان طارق أبو جودة، مشيرة إلى أنها ستُطرح بنمط جديد ومختلف. Advertisements

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