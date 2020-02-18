شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يهاجر من دولة لأخرى بسبب "النهاية".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم عمرو عبد الجليل تصوير مشاهده في مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف في العديد من الأماكن المتفرقة وصحراء القاهرة، ويهاجر عمرو عبد الجليل خلال الأحداث من دولة لدولة خلال الأحداث بسبب حرب الدمار بين عالم الإنسان وعالم الروبوت خاصة وأن الأحداث تدور في المستقبل 2120، ويتعرض للتقدم التكنولوجى خلال هذه الفترة الزمنية، وما يصاحبها من تغيرات عما نعيشه فى الزمن الحالي.



كواليس النهاية

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة وأنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.

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ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" الذي شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

وكانت أخر أعمال عمرو عبد الجليل فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة والذى عرض فى موسم عبد الفطر الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً بينما حقق الفيلم أعلى الإيرادات فى تاريخ السينما.

بينما يواصل عمرو عبد الجليل المشاهد الأخيرة من مسلسل "بنت القبايل"، مع المخرج حسني صالح ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع وعمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومنة فضالى، وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل على شبكة قنوات الحياة.