مؤلف فيلم السقا لـ"الخليج 365": "نتعرض لشائعات كتير مش عارف ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال محمد ناير مؤلف فيلم "العنكبوت"، إن العمل الذي يخوض بطولته النجم أحمد السقا، تعرض لعدد من الشائعات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الغرض من هذه الشائعات ولا من يقف خلفها.

وأضاف ناير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن من الشائعات التي تعرض لها الفيلم مؤخرًا، أن هناك أزمة وراء توقف تصوير الفيلم وهو ما لم يكن صحيحًا على الإطلاق، فمراحل التصوير لم تتوقف.

وعن تسبب السقا في إصابة أحد العاملين بالفيلم، أوضح المؤلف، أن أحمد السقا يراعي كل شخص داخل لوكيشن التصوير، وقد يكون ذلك مشهد من أحد مشاهد الأكشن بالفيلم، قائلًا: "إحنا معندناش مشاكل في التصوير".

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وأضاف ناير، أن الفيلم يتبقى له أسبوع واحد فقط للانتهاء من جميع مراحل تصويره.

فيلم "العنكبوت" إخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، وتدور أحداثه حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه في الصحف والمجلات والجميع يبحث عنه، للكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.

"العنكبوت" بطولة: أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبدالوهاب، ويسرا اللوزى وريم مصطفى.

