ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ عن موقفه من الحادثة التي مر بها الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، ومقتل شاب في الفيلا، وأكد أنه يدافع عن عائلته.

وقال الرباعي إنه "سيدافع مباشرة عن عائلته في حالة الخطر، أما القتل فتكون بحسب الحالة التي يعيشها، فإذا وجه أحد الاشخاص المسدس عليه، فإنه بشكل تلقائي سيدافع عن نفسه وعن أولاده".

وخلال الحلقة سألته والدته نجوى عن حلمه، الذي لم يحققه الى الان، وقال: "فنياً هناك أماكن لم أغني بها الى الآن وأنا أتمنى أن أغني في فلسطين ويكون احتفال بالقدس عاصمة فلسطين، وحلمي إنسانياً إذا ربي قدرني أريد أن أبني جامع".

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كانت هذه تفاصيل خبر هكذا سيتصرف صابر الرباعي في الموقف الذي واجهته نانسي عجرم.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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