جورج وسوف يلتقي بابنته بعد غياب طويل

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان ​جورج وسوف​ حفلا ناجحاً في قطر واستغل فكرة وجوده هناك منذ اسبوع تقريباً للقاء ابنته "عيون" بعد غياب طويل عنها.

وكانت آخر زيارة لجورج إلى قطر قبل حوالي خمس سنوات حين تلقى العلاج هناك بعد إصابته بالجلطة وتعرّف وقتها على زوجته الثانية بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، وأنجب منها ابنتها الوحيدة واسمياها "عيون" . ومن وقتها لم يستطع جورج ان يلتقي بطفلته اذ تعيش في بلد آخر لكن ذلك لم يمنع التواصل بين الاب وابنته بين حين وآخر فجورج وندى لا زالا على اتصال دائم رغم الانفصال.



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