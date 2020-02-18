مغردون يتفاعلون مع مقطع هند القحطاني المثير للجدل

الثلاثاء 18 فبراير 2020

تداول نشطاء موقع تويتر وسم هند القحطاني عقب حديثها في مقطع فيديو عبر حسابها على سناب عن العلاقة ما بين الرجل والمرأة، حيث أشعل الفيديو الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترصدت القحطاني تريند تويتر بسبب تفاعل الجمهور مع الهاشتاق لهند.



ظهرت السعودية هند القحطاني خلال مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات ، وهي تتحدث عن العلاقة ما بين الرجل والمرأة، وتلوم كل من يحمل المسئولية لتقصير المرأة، واصفاً اياها بأنها ناقصة ولا تستحق أن تدلي برأيها، حيث حظي الفيديو لهند القحطاني على الكثير من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتتفاعل هند القحطاني عبر حسابها على سناب شات مع جمهورها بشكل مباشر حيث ظهرت خلال مقاطع متعددة مؤخراً أثارت العديد من الجدل بفيديوهات خاصة بها عبر سناب شات، كما وأشعل مواقع التواصل خلال فيديو أخير لها وهي ترقص، وظهرت اليوم بفيديو جديدة تتحدث عن العلاقة ما بين الرجل والمرأة، وبأن حقوق المرأة دائماً مهضومة في المجتمعات العربية، محملة المسئولية الكاملة للرجل .