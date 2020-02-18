شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فوز العتيبي ترقص على أنغام أغنية للفنان المصري عمرو دياب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 نشرت فوز العتيبي، مقطع فيديو جديد برفقة زوجها في منطقة ثلجية، ترقص على أنغام أغنية للفنان المصري عمرو دياب.

وأدت فوز العتيبي وصلة رقص أمام زوجها الذي كان يُوثق الفيديو ، وذلك على أغنية «اللي عنده ضحكة زي ديا» . Advertisements كما علقت على الفيديو قائلة : صباح الأجواء الحلوة والناس اللي تدلع نفسها بنفسها ” . صباح #الاجواء_الحلوة والناس اللي تدلع نفسها بنفسها ☕️ pic.twitter.com/zGZEflvbF9— فوز العتيبي (@zooztox) صباح #الاجواء_الحلوة والناس اللي تدلع نفسها بنفسها ☕️ pic.twitter.com/zGZEflvbF9 — فوز العتيبي (@zooztox) February 17, 2020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فوز العتيبي ترقص على أنغام أغنية للفنان المصري عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.