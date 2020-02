شكرا لقرائتكم خبر عن BBC تكشف عن 4 صور جديدة لـ مسلسل Killing Eve قبل عرضه 4 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة BBC عن 4 صور للموسم الثانى من مسلسل Killing Eve، المقرر بدء عرضه يوم 7 إبريل المقبل، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale"، تدور أحداث المسلسل حول مطاردات بين ضابطة مخابرات تلعب دورها البطلة ساندرا، التى تعيش حياة مملة وروتينية لا تترقى فى عملها أبداً، حتى بدأت مهمتها التى ستغير حياتها تماما، وهى اصطياد قاتلة مأجورة التى لعبت دورها "جودى".



المسلسل من بطولة ساندرا أوه، جودي كومر، فيونا شو، كيربي هاول- بابتيست، كيم بودنيا، ديفيد هيج، دارين بويد، شان ديلاني، وأوين ماكدونيل.

وعلى سياق متصل حصد مسلسل Killing Eve، على أكبر عدد من الجوائز فى حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للتليفزيون BAFTA TV لعام 2019، الذى أقيم فى قاعة المهرجانات الملكية بلندن، وفاز المسلسل بجائزة أفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة وأفضل مسلسل درامى من إجمالى 5 ترشيحات، وحازت جودى كومر على جائزة أفضل ممثلة فى دور رئيسى، عن دورها فى المسلسل، وألقت خطاباً مؤثراً بعد فوزها، شكرت فيه طاقم العمل، إلى جانب الممثل ستيفن جراهام لتقديمه الكثير من الدعم لها فى الأيام الأولى من حياتها المهنية.

كما أعلنت شبكة قنوات BBC الأمريكية، عن الانتهاء من تصوير الموسم الرابع لمسلسل الإثارة والتشويق The Last Kingdom، المقرر عرض أولى حلقاته منتصف العام الجارى 2020، ولكن لم تكشف الشبكة عن موعد محدد بعد، ويستعد المسؤولين عن المسلسل في بدء مرحلة المونتاج والإعدادات قبل طرحه منتصف العام المقبل.

يذكر أن مسلسل The Last Kingdom مبنى على سلسلة كتب The Saxon Stories للروائى بيرنارد كورنويل، وعرض لأول مرة على قناة BBC America عام 2015، ويناقش السياسة والدين والحرب ومشاعر الشجاعة والحب والولاء، ويستند على وقائع تاريخية بأحداث وشخصيات خيالية، وهو من بطولة ألكساندر دريمون، ديفيد داوسون، توبياس سانتيلمان، أيميلى كوكس، أدريان باور.