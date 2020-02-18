شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر مع "أهل موسى" فى مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت أمس الإثنين أسرة فريق عمل الحكاية الأولى من مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، وتحمل الحكاية اسم "أهل موسي" عدة مشاهد فى شوارع منطقة 6 أكتوبر، والمشاهد تجمع بين الفنانين كمال أبورية ووفاء عامر، والمسلسل من تأليف أمين جمال، ومحمد محرز، وإخراج محمد أسامة، والعمل يعد شراكة إنتاجية بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويشارك فى بطولة الحكاية، كل من وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد درويش، ومحمد العمروسى، وفتحي سالم، ورضوى جودة.

مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" قصة يسرى الفخرانى، ولكل قصة كاتب ومخرج وأبطال مختلفين، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمر عبد الحليم.

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