خالد سرحان: أنا شقيق يسرا في "دهب عيرة".. وعودة "اللي عليهم العين" في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعرب الفنان خالد سرحان، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة الكبيرة يسرا في رمضان المقبل بمسلسل "دهب عيرة"، مؤكدًا أنه يجسد دور شقيقها خلال أحداث العمل.

وأضاف سرحان، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيعيد عرض مسرحية "اللي عليهم العين" في الصيف المقبل.

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مسلسل "دهب عيرة" تدور أحداثه حول المشاكل الأسرية والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته يسرا، حلا شيحة، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى.

بينما مسرحية "اللي عليهم العين" بطولة فريق بهججة الغنائي، وخالد سرحان، ليلى عز العرب، ياسر الطوبجي، منه عرفة، ومن إخراج محسن رزق.