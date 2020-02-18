أحمد مجدي برفقة ياسمين صبري في كواليس "فرصة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد مجدي صورة تجمعه بالفنانة ياسمين صبري، في كواليس مسلسل "فرصة تانية" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "مجدى" على الصورة: "وصلنا لنص الطريق! مجهود كبير ولكن كل يوم أجمل من اللي قبله بفضل الاخلاص والتفاني والحب اللي عند كل الناس، مسلسل فرصة تانية".

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، هبة مجدي، أيتن عامر، أحمد الشامي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل وإنتاج سينرجي.