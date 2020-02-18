هذا ما قاله صلاح عبدالله عن تيم حسن في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هنأ الفنان صلاح عبدالله، الفنان تيم حسن، بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 17 فبراير.

ونشر عبدالله، مشهد يجمعه مع تيم من مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، عبر حسابه في "تويتر"، وعلق: "والله من أجمل الفنانين اللي اشتغلت معاهم في الكواليس وقدام الكاميرا، وشاطر قوي قوي، وقعدته عسل العسل، وبجد واحشني يا تيم يا غالي، وكل سنة وانت زي ما أنت إنسانيًا وأكتر وأكتر فنًا وإبداعاً".

وتيم ممثل سوري، كانت بدايته الفنية عام 2000، لمع نجمه في مسلسل "الملك فاروق" الذي حقق نسبة مشاهدة عالية عند عرضه على قناة "إم بي سي 1"، واشترك من بعده بعدد كبير من أعمال الدراما وكون شهرة على مستوى الوطن العربي. وكان أول أدواره في عالم التليفزيون مسلسل الأطفال الشهير "كان ياما كان" ثم وقع اختيار المخرج حاتم علي عليه ليمثل دور الجرو بمسلسل "الزير سالم".